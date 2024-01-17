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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:38

Hakkari'de kar kalınlığının 7 metreye ulaştı! Ekipler aralıksız çalışıyor

Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

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