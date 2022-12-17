  • $18,6529
  • 19,7735
  • 1074.86
  • 5214.29

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:21

Hakkari'de kar kalınlığı dört metreyi aştı! Ekipler hemen harekete geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol ulaşıma tekrar açıldı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.