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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:38

Haftanın 7 günü aralıksız çalıştı! Son hali herkesi şaşırttı

22 yaşındayken bir ev sahibi olan Tom Zarb aldığı evi yeniden yarattı denebilir. Tabii bu süreçte zorluklarda yaşadı. İşte evin inanılmaz değişimi.

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