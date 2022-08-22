Haftanın 7 günü aralıksız çalıştı! Son hali herkesi şaşırttı

Tom Zarb 22 yaşındayken bu evi satın aldı. Ancak aldığı ev tabiri caizse dökülüyordu. Harabe halindeki evin değişimine inanamayacaksınız.
The Sun/Money'nin haberine göre 45.000 sterlin deposito ile 2016'da evi satın alan Zarb hırs yaptı ve yemeden içmeden para biriktirerek evi büyüleyici bir noktaya getirdi.
BT'de çalışan Tom, ilk işini 16 yaşında bir süpermarkette aldığından beri bir ev için biriktiriyordu.
Üniversitede okurken ve mezun olduktan sonra bile birikim yaptı. Pazartesiden cumaya 9-5 çalışan Tom haftasonları için de bir iş buldu ve boş günü kalmadı.
Ev kötü bir durumdaydı ve dört ay boyunca evin yarısının üst katındaki Tom'a yeni bir mutfak dahil 18 bin sterlinlik bir tadilat gerekiyordu.
Tom şöyle diyor; Leicester'da 210.000 £ karşılığında pazarda olmasına rağmen, 195.000 £ ödeme yaptığım üç yataklı, müstakil bir evim var. Oturma odası, gerçekten çok seviyorum ve yatak odası, bahçeye açılıyor.
Tom şöyle diyor; 16 yaşımdan beri Waitrose'da çalışmaya başlar başlamaz kendi yerim için birikim yapıyorum. Üniversiteye gittiğimde dışarı çıkmadım ve ailem de bana kira ödemekten vazgeçmedi.Her ay 250 ile 500 sterlin arasında tasarruf ediyorum.
Evde geniş bir ön bahçenin yanı sıra arka tarafta bir tane daha bahçe var ve bir garaj bulunuyor.
Tom haftada izinsiz çalıştığı takdirde her yıl 35 bin sterlin civarında kazandığını belirtti.
Yenileme için ev satın aldıktan sonra bile, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca haftada yedi gün, ayda yaklaşık 1,400 sterlin alarak haftada yedi gün çalıştı.
İlk olarak, halıları sıyırma, mutfak ve banyoyu takma ve dekorasyon yapma gibi ne kadar yapmam gerektiğini anladığımda çok etkileyiciydi.
Tom eve taşındığında ne doğalgaz ne ısıtma sistemi vardı. Önce üst katları bitirmeye karar verdi, böylece bitene kadar annesiyle yaşamaya devam etti.
Tom şöyle anlatıyor; Eylül ayında taşındım ama dört aylığına mutfaksız yaşadım. Akşam yemeğinde tek yiyebildiğim kuru gıda ve salataydı. Bu bir cehennemdi.
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