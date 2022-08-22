Haftanın 7 günü aralıksız çalıştı! Son hali herkesi şaşırttı

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Tom Zarb 22 yaşındayken bu evi satın aldı. Ancak aldığı ev tabiri caizse dökülüyordu. Harabe halindeki evin değişimine inanamayacaksınız.

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The Sun/Money'nin haberine göre 45.000 sterlin deposito ile 2016'da evi satın alan Zarb hırs yaptı ve yemeden içmeden para biriktirerek evi büyüleyici bir noktaya getirdi.

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Leicester'daki Tom'un satın aldığı ev 3 odadan meydana geliyor.

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BT'de çalışan Tom, ilk işini 16 yaşında bir süpermarkette aldığından beri bir ev için biriktiriyordu.

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Üniversitede okurken ve mezun olduktan sonra bile birikim yaptı. Pazartesiden cumaya 9-5 çalışan Tom haftasonları için de bir iş buldu ve boş günü kalmadı.

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Aylar boyunca, Tom evin üst katında bitmiş olan kısmında yaşadı.

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Ev kötü bir durumdaydı ve dört ay boyunca evin yarısının üst katındaki Tom'a yeni bir mutfak dahil 18 bin sterlinlik bir tadilat gerekiyordu.

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Tom şöyle diyor; Leicester'da 210.000 £ karşılığında pazarda olmasına rağmen, 195.000 £ ödeme yaptığım üç yataklı, müstakil bir evim var. Oturma odası, gerçekten çok seviyorum ve yatak odası, bahçeye açılıyor.

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Tom, dört ay boyunca mutfaksız kaldı. Evinin tamamen bitmesi bir buçuk yılını aldı.

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Tom şöyle diyor; 16 yaşımdan beri Waitrose'da çalışmaya başlar başlamaz kendi yerim için birikim yapıyorum. Üniversiteye gittiğimde dışarı çıkmadım ve ailem de bana kira ödemekten vazgeçmedi.Her ay 250 ile 500 sterlin arasında tasarruf ediyorum.

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Evde geniş bir ön bahçenin yanı sıra arka tarafta bir tane daha bahçe var ve bir garaj bulunuyor.

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Tom haftada izinsiz çalıştığı takdirde her yıl 35 bin sterlin civarında kazandığını belirtti.

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Yenileme için ev satın aldıktan sonra bile, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca haftada yedi gün, ayda yaklaşık 1,400 sterlin alarak haftada yedi gün çalıştı.

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İlk olarak, halıları sıyırma, mutfak ve banyoyu takma ve dekorasyon yapma gibi ne kadar yapmam gerektiğini anladığımda çok etkileyiciydi.

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Tom eve taşındığında ne doğalgaz ne ısıtma sistemi vardı. Önce üst katları bitirmeye karar verdi, böylece bitene kadar annesiyle yaşamaya devam etti.

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Tom şöyle anlatıyor; Eylül ayında taşındım ama dört aylığına mutfaksız yaşadım. Akşam yemeğinde tek yiyebildiğim kuru gıda ve salataydı. Bu bir cehennemdi.

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Eski haliyle alakası olmayacak şekilde değişti.

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EV KİRASINDAN SIKILINCA ÖYLE BİR YÖNTEM BULDU Kİ.

Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü.

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

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Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

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Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor.

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İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev:

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