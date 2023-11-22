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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 15:24

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dere dere geziyor

Zonguldak'da derelerde çamurlu sulara rağmen altın arayan 68 yaşındaki vatandaş duyanları hayrete düşürüyor. Hobi olarak bu işi yaptığını belirten İsmail Uslu hafta 13 gram altın çıkardığını ifade etti.

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