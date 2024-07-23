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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 09:30

Hafriyat kamyonu yol kenarındaki tıra çarptı! Emniyet şeridinde feci kaza

Beykoz lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada, TIR şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti.