Hafriyat kamyonu yol kenarındaki tıra çarptı! Emniyet şeridinde feci kaza

<p>Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. </p><br><p>Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akgül yönetimindeki 34 GAE 786 plakalı TIR'ın lastiği patladı. </p><br><p>Akgül lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu.</p><br><p>Akgül, lastiği kontrol etmek istediği sırada Cem Erdoğan yönetimindeki 41 ATB 443 plakalı hafriyat kamyonu TIR'a arkadan çarptı. </p><br><p>Akgül, TIR ve hafriyat kamyonu arasında kaldı. </p><br><p>İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. </p><br><p>Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.</p><br><p>Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı.</p><br><p>Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.</p><br>