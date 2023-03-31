Güvenliğini sağladıkları konteyner kentteki çocuklarla oyunlar oynuyor

Depremlerden etkilenen 10 bin kişinin kaldığı, İnönü Üniversitesi karşısındaki konteyner kentte görevli Yunus timleri, bir yandan güvenliği sağlarken bir yandan da vatandaşların yardımına koşuyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinden Malatya'ya geçici görevlendirilen Yunus timi de konteyner kentteki sahada farklı yaş gruplarından çocuklarla futbol ve basketbol oynadı.

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"Acılarını bir nebze de olsa unutturmak için oyun oynuyoruz"





Polislerden Ahmet Yasin, AA muhabirine, "Geçici olarak Malatya'da bir süredir görevliyim. Depremzede çocukları eğlendirmek, acılarını bir nebze de olsa unutturmak için oyun oynuyoruz. Çocuklar çok ilgi gösteriyor." dedi.