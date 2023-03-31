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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 11:32

Güvenliğini sağladıkları konteyner kentteki çocuklarla oyunlar oynuyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da kurulan konteyner kentte görevli polisler, boş zamanlarında oyunlar oynadıkları afetzede çocuklara moral veriyor.

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