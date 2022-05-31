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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 12:05

Güreş tutkunu oto lastikçi, çırakları spora kazandırıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lastik tamirciliği yapan ve bir dönem ilgilendiği güreşi tutku haline getiren Seyit Ahmet Günay, sanayide çalışan çırakları bu spora kazandırmaya çalışıyor.

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