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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2023 Cuma 09:43

Güreş sevdalıları meydanlarda çadır kurdu! Bu yıl 662'ncisi gerçekleştiriliyor

Bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara, cami bahçelerine ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

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