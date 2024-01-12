Gürcistan sınırında firari inek alarmı! Türkiye'deki yakınlarına haber saldılar

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'un Khelvachauri ilçesine bağlı Kırnati köyü son aylarda sınır aşan bir ineğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye sınırında bulunan Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyünde sınırı geçerek geldiğini tahmin ettikleri ineğin sahibini arayan Gürcü köylüler, ineği nöbetleşe bakıp karnını doyuruyor, ahırlarında misafir ediyor.

Muratlı ve Kırnati köyü sakinleri ayni kültüre sahip akrabalık bağları bulunan fakat farklı ülke sınırında arasında yer alan iki köy. 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 Kars antlaşmalarıyla iki köy birbirinden ayrılırken, Kırnati Gürcü (Sovyet Rusya), Muratlı ise Türkiye tarafında kaldı. İki köyü sınırın yanı sıra Çoruh nehri de ayırmış durumda. Nehrin bir yakasında Muratlı, diğer yakasında Kırnati köyü yer alıyor.

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Çiftçilikle uğraşan iki bölge halkı hayvanlarını otlağa gönderdiklerinde bazen hayvanları geri dönmüyor. İki köy arasında sınır çok yakın olduğundan ve baraj suları kapaklar kapatılmasından kaynaklı nehir suları da çekilince nehri geçerek zaman zaman inekler karşı köye gidebiliyor. Böyle bir durumda hayvan sahipleri kaybolan hayvanlarını bulmak için ise sınırın diğer tarafında bulunan akrabalarını arıyor.

Yıllardır hayvanları defalarca sınırı geçmesinden kaynaklı köy halkı bu durumu oldukça normal karşılıyor. Son olarak Türkiye tarafından sınırı geçen bir inek Kırnati köyünde başı boş dolaşıp geriye de dönmeyince köydeki Gürcü halkı, soğuk havalarda ineğin dışarda kalmasına gönülleri razı olmamış. Nöbetleşe ahırlarına alarak ineğin bakımını üstlenen Kırnati sakinleri, bir aydır da ineğin sahibini bulmak için seferber olmuş durumda.