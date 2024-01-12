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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:37

Gürcistan sınırında firari inek alarmı! Türkiye'deki yakınlarına haber saldılar

Gürcü köyü Kırnati, Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı köyünden sınırı geçerek köylerine geldiğini tahmin ettikleri ineğin sahibini arıyor. Bir aydır nöbetleşe baktıkları inek için köy halkı adeta seferber olurken, Türkiye'deki yakınlarına haber salarak ineğin sahibine ulaşmaya çalışıyor.

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