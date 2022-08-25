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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 15:28

Gurbetçilerin dönüş çilesi başladı! Kapıkule'de trafik yoğunluğu

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ederken Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

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