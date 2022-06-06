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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 17:43

Gurbetçiler, tatil için trenle ana vatana geliyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başladı. Otokuşet tren ile gelen gurbetçiler, Edirne'de ana vatan ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

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