Gurbetçiler, tatil için trenle ana vatana geliyor

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Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, tatil için her yıl tercih ettikleri Optima Express Treni ile ana vatana gelmeye başladı.

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Avusturya'nın Villach şehrinden hareket ederek Türkiye'ye ulaşan tren, 117 yolcusu ve 70 araçla Kapıkule'ye geldi. Yolcular, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

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"İLERLEYEN GÜNLERDE DAHA YOĞUNLUK OLACAKTIR"

70 araç ve 117 yolcu taşıyan trenle Almanya'nın Münih şehrinden gelen İsmet Küçükoğlu, yolculuklarının iyi geçtiğini belirterek, "Bir yıl aradan sonra tekrar vatana gelmek çok güzel. Okul tatiline de az bir süre kaldı orada. İlerleyen günlerde daha yoğun gelişler olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

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UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE KESİN DÖNÜŞ YAPTILAR

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılıp Avusturya'da bir dönem yaşayan ve ailesiyle Türkiye'ye kesin dönüş yapan Sinan Alpaslan Bayraklı, "Ukrayna'dan savaşın ilk haftası ayrıldık. Bir hafta Romanya'da kaldıktan sona aileden orada kalanlar vardı, onların da çıkışına yardımcı olduk. Avusturya'ya geçtik" dedi.

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Avusturya'da belli bir süre kaldıktan sonra gelmeye karar verdiklerini söyleyen Bayraklı, "Treni haberlerde gördüm, 2 aracımızı da koyduk, ailece çocuklarımızla beraber memleketimize geldik. Artık kesin dönüş yapıyoruz. Savaşın ilk gününden 100 gün geçmiş, 100 gün sonra memlekete sağ salim gelmekten çok mutlu olduk" diye konuştu.

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KÖPEKLERİ İÇİN TRENLE GELDİLER Londra'dan Türkiye'ye tatil için İngiliz eşi Devin Mccay ile gelen Damla Turgut, köpekleri Kırpık ve küçük çocuklarını da düşünerek trenle gelmeye karar verdiklerini belirtti.

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Tatil için geldiklerini söyleyen Turgut, "3 ay kalacağız. Daha önce çok kez Türkiye'ye tatil için gelmiştik. Çok zorlu bir yolculuk oldu. Çünkü hem bebek hem de köpeğimiz vardı. Ben aslında çok sık geliyorum Türkiye'ye, o nedenle özlem çekmedim ama ailemi göreceğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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"RAHAT OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİK"

Almanya'nın Stutgart kentinden gelen Murat Türk de tren yolculuğu rahat olduğu için seçtiklerini belirterek, "50 yıldır Almanya'dayım ben. Orada çeşitli firmalarda çalıştım ve emekli oldum. Bugün de tatil için Türkiye'ye geldim. Bizim gibi yaşlı insanlar için tren daha rahat olduğu için trenle geldik" dedi.

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