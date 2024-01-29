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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:28

Günlük kazancı 5 bin TL! Adeta para basıyor

Antalya'da yaşayan bir vatandaş ormana çıkıp bedavaya mantar topluyor. Mantarların kilosunu 100 TL'den satışa çıkarıyor. Günlük kazancının 5000 TL olduğunu duyanlar ise hayrete düşüyor.

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