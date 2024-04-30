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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 11:00

Güngören'de iki kahvehane uzun namlulu silahlarla tarandı

İstanbul Güngören'de aynı mahallede bulunan iki kahvehaneye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İşletmelerden birinin geçen hafta da silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

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