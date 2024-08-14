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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:32

Gümrük Muhafaza ekipleri ele geçirdi! Yaklaşık 730 bin adet

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu.