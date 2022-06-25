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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:53

Gösteri sırasında piton adamı boğdu! Dehşet anları

Dev piton adamı böyle boğdu! Rusya'nın Dağıstan şehrinde yılanla gösteri yapan adam, seyircilerin gözü önünde piton tarafından boğularak öldürüldü. Dehşete düşüren olay herkesi şoke etti.

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