Görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafı! Sosyal medyayı salladı

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Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

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Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

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Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

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ABD'de 13 yaşındaki Harper, annesinin otomobilinde giderken çektiği selfi'de arkasında oturan bir çocuk gördü. Görüntünün, aynı yerde trafik kazazında ölen bir çocuğa ait olduğu öne sürüldü. ABD'nin Florida eyaletinde iki çocuk annesi Melissa Kurtz (48), 13 yaşındaki kızı Harper'ı aracıyla bir güzellik yarışmasına götürüyordu.

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Genç kız seyir halindeki araçta sıkılarak selfie çekmeye başladı. Ancak Harper çektiği selfie'lere bakınca gözlerine inanamadı. Harper, fotoğrafta arkasında o sırada annesi ve kendisinden başka kimse olmamasına rağmen bir çocuğun görüntüsünün çıktığını fark etti. Melisa Kurtz selfie'nin çekildiği tarihin, o sırada bulundukları yolda gerçekleşen bir trafik kazasının yıldönümü olduğunu keşfetti.

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1870 Shchapoff 'da zengin mal sahibi evine döner sonunda. Karısı uzun süredir bebeklerini geceleri uyutamadığını anlatır. Kocası harmonika çalarak uyutmayı önerir. Fakat harmonika sesi ile evde tuhaf şeyler olmaya başlar. Evde ne zaman bu ses duyulsa dans eden bir hayalet ortaya çıkar.

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Louisiana'daki bu evde 12 hayaletin yaşadığına inanılıyor. Amerika'nın en kötü ele geçirilen evleri arasındaymış.

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Adı bilinmeyen bir hastanede yatan bu hastanın üzerindeki uzun bacaklı kambur tuhaf beden bir hemşire tarafından fotoğraflanmıştır.

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1950 yılında Teksas'da çekilen bu fotoğraf bir ailenin eski bir eve yeni taşındığı dönemde çekildiği bir fotoğraftır.

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Bu gördüğünüz terk edilmiş mekanda 8000 tüberkülozdan ölmüş hastanın ruhlarının olduğuna inanılıyor. Uğultulara ve transparan şeffaf vücut görüntülerine rastlanmış.

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1880 yılında yapılmış olan New York'taki bu ev 2010 yılından beri satılık. Uzun süredir satılık olan ve çok düşük fiyatlı olmasına rağmen satılamayan evle ilgili ürkütücü iddialar ortaya atılıyor.

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Eski bir rahip tarafından yapılan evin son sahipleri de 5 yıl önce esrarengiz bir biçimde evden çıktılar.

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105 bin dolara satışta olan ev New York'taki tarihi bir köşk için çok ucuz bir rakama satılmasına rağmen beş yıldır kimse almıyor. 16 / 89 A AA Hayaletler, gaipten gelen sesler, insanoğlunun her zaman ilgisini çekmiştir. İşte 'en meşhur' hayalet fotoğrafları... 17 / 89 A AA Bilimadamları, bu fotoğraflardaki görüntülerin sadece zihnimizde şekillendirildiğini söylüyor... 18 / 89 A AA İnsan gözünün ne kadar kolay kandırılabildiğini bu galerimizde göstermiştik. Şimdi biraz daha farklı bir 'ilüzyon' söz konusu. Hayaletler, gaipten gelen sesler, insanoğlunun her zaman ilgisini çekmiştir. İşte 'en meşhur' hayalet fotoğrafları... Bilimadamları, bu fotoğraflardaki görüntülerin sadece zihnimizde şekillendirildiğini söylüyor...

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Hayaletler, gaipten gelen sesler, insanoğlunun her zaman ilgisini çekmiştir. İşte 'en meşhur' hayalet fotoğrafları...

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Bilimadamları, bu fotoğraflardaki görüntülerin sadece zihnimizde şekillendirildiğini söylüyor...

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İnsan gözünün ne kadar kolay kandırılabildiğini bu galerimizde göstermiştik. Şimdi biraz daha farklı bir 'ilüzyon' söz konusu. Hayaletler, gaipten gelen sesler, insanoğlunun her zaman ilgisini çekmiştir. İşte 'en meşhur' hayalet fotoğrafları... Bilimadamları, bu fotoğraflardaki görüntülerin sadece zihnimizde şekillendirildiğini söylüyor...

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19 Kasım 1995'te İngiltere'deki bir yangında çekilen bu fotoğraflardaki küçük kızın, 1677 yılında, aynı kasabada çıkan yangında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Jane Churm olduğu iddia ediliyor...

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San Antonio, Teksas'taki bu tren yoluyla ilgili efsaneye göre, okula giden çocukların olduğu bir araç, trenin altında kalır. Hayatını kaybeden çocukların artık bu noktada 'dolaştığı' rayların üzerinde kalan araçları 'ittikleri' iddia ediliyor... Bir grup genç de bu iddiayı araştırmak için olay yerinde fotoğraf çektiklerinde, ortaya bu kare çıkmış...

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Bu kareyi görüntüleyen fotoğrafçıya göre, fotoğraf çekildiği anda kapıda veya binanın içerisinde kimse yoktu...

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1982 yılında fotoğrafçı Chris Brackley, St. Botolph Kilisesi'nde bu kareyi görüntüledi. Sağ üst köşedeki şekil, bir kadın formunu andırıyor.

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17 yaşında hayatını kaybeden kızının mezarını ziyaret eden bayan Andrews, fotoğrafı çektiği sırada mezarda ya da yakınlarında hiç kimsenin olmadığını iddia ediyor...

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İngiltere'deki bir kilisede çekilen bu fotoğraf, uzmanlarca incelenmiş ve üzerinde herhangi bir oynama yapılmadığı sonucuna varılmış...



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1924 yılında James Courtney ve Michael Meehan adlı iki denizci, SS Watertown gemisinin kargo bölümünü temizlerken zehirli gazdan hayatını kaybeder. Tayfalar, iki denizcinin cesedini Meksika körfezi civarında suya 'gömerler'. Sonrasında gemideki herkes Courtney ve Meehan'ın yüzlerini denizde gördüğünü söylemeye başlar. Geminin kaptanı Keith Tracy, karaya çıktığında bir fotoğraf makinesi satın alır. Gemi tekrar denize açıldığında da, bu kareyi fotoğraflar... 26 / 89 A AA Şikago yakınlarındaki bir mezarlıkta araştırma yapan 'Hayalet Araştırma Derneği' bu fotoğrafı çekti. 27 / 89 A AA 1996 yılında Ike Clanton, kovboy tarzı giyinmiş arkadaşının fotoğrafını çeker. Sonradan fotoğrafı incelediklerinde, arka planda 'orada olmaması gereken' gizemli bir şekil görürler... 28 / 89 A AA 1959 yılında annesinin mezarını ziyarete giden Mable Chinnery, kocasının bu fotoğrafını çekerken, arabanın arka koltuğunda kimse olmadığına dair yemin ediyor...

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Şikago yakınlarındaki bir mezarlıkta araştırma yapan 'Hayalet Araştırma Derneği' bu fotoğrafı çekti.

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'1930'lar civarı Yeni Zelanda'da çekilmiş aile fotoğrafı. 60'lar ve 70'lerde burada büyürken birçok kez karşılaşmış halam onunla. Yatağının ya ucunda ya da başında dururmuş. Korseli dar bir elbise giyer, boynuna broş takar ve koyu saçları topuz halde dolaşırmış.' Njfurlong-Reddit

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1996 yılında Ike Clanton, kovboy tarzı giyinmiş arkadaşının fotoğrafını çeker. Sonradan fotoğrafı incelediklerinde, arka planda 'orada olmaması gereken' gizemli bir şekil görürler...

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1959 yılında annesinin mezarını ziyarete giden Mable Chinnery, kocasının bu fotoğrafını çekerken, arabanın arka koltuğunda kimse olmadığına dair yemin ediyor...

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1966 yılında bir rahip tarafından çekilen bu fotoğraf, 'hayalet fotoğrafları' alanında en meşhurlardan biri oldu.

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1. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda hizmet veren Freddy Jackson, bir uçağın pervanesinin çarpmasıyla hayatını kaybeder. Jackson'ın ölümünden 2 gün sonra bu fotoğrafı çektiren arkadaşları, şaşırtıcı bir şekilde Jackson'ın silüetinin de fotoğraf karesinde yer aldığını gördüler.

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1891 yılında çekilen bu fotoğraftaki şekilin, o gün cenaze töreni yapılan Lord Combermere olduğu iddia ediliyor.

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İşte en bilinen ve tanınan hayalet fotoğrafı: 'The Brown Lady'. İngiltere'de 1936 yılında çekilen bu karede görülen kadın silüetinin, 18. yüzyılda yaşamış olan Charles Townshen'in karısı Lady Dorothy Townsend'e ait olduğu söyleniyor.

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Otomobil camındaki şekil bir yansıma mı, yoksa gerçek bir hayalet mi?..

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Penceredeki şekil, küçük bir erkek çocuğa benziyor.

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Büyütülmüş fotoğrafta neredeyse yüz hatları seçilebiliyor.

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Bir müzik grubunun çekimlerinden biri olan bu karede, daire içine alınmış figürün, trafik kazasında hayatını kaybetmiş bas gitarist Jimmy olduğu iddia ediliyor.

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Amerikan iç savaşının en kanlı anlarının yaşandığı Gettysburg'da çekilen bu fotoğraftaki figür, bir askere benziyor...

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Fotoğraftaki evin olduğu yerde, geçmişte 'cadılık' iddiasıyla suçlanan kadınlar idam edilmiş

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2004 yılında çekilen bu fotoğraftaki silüetin, 2001 yılında fotoğrafın çekildiği parkta hayatını kaybeden Florence Bristow'a benzediği söyleniyor.

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Bu da aynı fotoğrafın büyütülmüş hali...

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Bu karedeki şekil makine hatası mı, yoksa bir hayalet mi? Görüntü, bir mahkeme salonundaki güvenlik kamerasınca kaydedilmiş...

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2003 yılında çekilen fotoğrafta, yatakta yatar gibi görünen şeklin, 19. yüzyılda aynı evde hayatını kaybetmiş olan Claude Worley olduğu söyleniyor.

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Claude Worley, tren çarpması sonucu yaralanmış ve fotoğrafta görülen yatakta hayatını kaybetmişti.

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Queen Mary gemisi, 'hayaletli gemi' sıralamalarında her zaman en üstlerde yer alıyor.

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Artık sadece bir otel olarak kullanılan gemi, Atlantik Okyanusu'nu 1000'den fazla kez geçmiş, bu seyahatlerinde 50'den fazla kişi, gemide hayatını kaybetmişti.

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2. Dünya Savaşı sırasında asker taşımak için kullanılan geminin adı 'The Gray Ghost' (gri hayalet) olarak değiştirilmiş, o dönemde başka bir gemiyle çarpışıp batmasına sebep olmuştu. Bu görüntüler, gemideki güvenlik kameralarına takılanlardan sadece bazıları..

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1997 yılında çekilen bu fotoğrafa dair çok fazla bilgi olmasa da, fotoğrafta görülen şeklin, çekim anında orada olmadığı iddia ediliyor...

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işte sosyal medyada yer alan diğer hayalet fotoğrafları...

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