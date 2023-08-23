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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:42

Gören fotoğraf çektirmek istiyor! O ise satılığa çıkarmanın üzüntüsünü yaşıyor

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumundan şoför olarak emekli olan Kemal Albayrak'ın (68), 22 yıl sonra yeniden kavuştuğu ve 28 ay restoresiyle uğraştığı klasik aracı görenlerin dikkatini çekiyor.

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