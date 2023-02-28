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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 15:11

Gören dönüp bir daha bakıyor! Minaresi bile gözükmeyen camiyi bulmak neredeyse imkansız

Odunpazarı ilçesindeki Tabakhane Camii, zaman içinde 7 katlı iki apartmanın arasında sıkışıp kaldığı için konumu zor bulunurken, mimarisiyle ilginç bir görüntü sergiliyor. Minaresi bile gözükmeyen camiyi bulmak neredeyse imkansız.

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