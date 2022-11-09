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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 17:03

Gören bir kere daha dönüp bakıyor! Apartmanda balkon kapıları var ama balkon yok

Ordu'da Karadeniz fıkrası gibi apartman görenleri şaşkına çeviriyor. Apartmanda balkon kapıları var ama balkon yok. Gören bir kere daha dönüp bakıyor. Vatandaşlar önünde durup fotoğraf çekiliyor.

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