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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 11:23

Gönüllüler depremzedeler için aralıksız battaniye dikiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye gönderilmesi için battaniye hazırlıyor.

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