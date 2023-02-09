Gönüllüler depremzedeler için aralıksız battaniye dikiyor

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Binden fazla battaniye hazırlanıyor





Ocak, ülke olarak üzücü ve zor günlerden geçildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:





"Biz de KOMEK ailesi olarak insanlara katkıda bulunmak amacıyla kursiyerlerimiz ve gönüllülerimizle bir çalışmanın içindeyiz. Deprem bölgesindeki insanların yaralarını sarabilmek için gelen kumaş bağışlarıyla binden fazla polar battaniye hazırlıyoruz. Battaniyeleri, deprem bölgesine göndermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda atkı ve bere hazırlayan gönüllüler de var. Gönüllerle birlik içinde yorulmadan çalışıyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın acılarını hissediyor ve yürekten paylaşıyoruz. Elimizden ne gelirse onların yanındayız, sonuna kadar yapmaya hazırız. En kısa zamanda inşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Onlar için duacıyız."