Gönüllü öğretmenler çadırları eğitim yuvasına dönüştürdü

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da, bir araya gelen gönüllü öğretmenler çadır kentin olduğu Sümerevler Atletizm Pisti'nde üç çadır kurdu.

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Çadırları ilkokul, ortaokul ve lise grubuna ayıran öğretmenler, kapılarına Türk bayrağı asarak eğitime başladı.

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Öğretmenler müfredatın yanı sıra lise ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilere ayrı eğitim veriyor.

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Sıra ve masaları hasar görmemiş okullardan temin ettiler

Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar, AA muhabirine, 15 gönüllü öğretmenle Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanlığının personelinin sahada olduğunu belirten Kırkpınar, "Hem lojistik destek manasında hem insani hem arama kurtarma manasında, biz de sürecin her kademesinde sahadaydık. Arkadaşlarımızla buraya geldiğimizde, baktığımızda, ilk ihtiyacımız eğitim alanlarıydı. Çadırlarımızı temin ettik. Çadırlarımızı oluşturduktan sonra bölgede hasar görmemiş okullardan sıra, masa teminini gerçekleştirdik. Daha sonra kaynak kitap, defter şeklinde onları temin ettik." dedi.

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Her ilden gelen gönüllü öğretmenlerle derslere başladıklarını aktaran Kırkpınar, "Milli Eğitim Bakanlığımızdan personel daire başkanlarımız var. Onların destekleriyle süreç genişleyerek çadır alanlarında kurulan eğitim ortamlarının olduğunu biliyoruz. Eğitim faaliyetlerimiz güzel bir şekilde başladı. Çadır bölgesinde süreç devam ettiği müddetçe bizim de faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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İlkokul grubuna birleştirilmiş sınıfta ders verdiklerini belirten Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Ortaokul grubumuzda daha çok liselere hazırlık şeklinde devam ediyoruz. Lise gruplarımızda da üniversiteye hazırlık şeklinde, sınavlara hazırlık noktasında şu an için devam ediyoruz. Elimizde hikaye kitaplarımız, masal kitaplarımız vesaire var. Hazırlık gruplarında olmayan öğrencilerimizi de kitaplarımızla ödevlendirip takiplerini yapıyoruz. Ayrıca öğretmenlerimiz soru çözme noktasında çadırlarında olup diğer öğrencilerimiz geliyor. Çözemedikleri soruyu öğretmenlerimize sorup soru çözme noktasında da öğrencilerimize destek oluyoruz."

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