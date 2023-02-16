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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:57

Gönüllü öğretmenler çadırları eğitim yuvasına dönüştürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, gönüllü öğretmenler kurdukları çadırları eğitim yuvasına dönüştürdü.

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