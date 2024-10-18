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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 12:45

Gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu! Konya'da korkutan görüntü

Konya'nın Ilgın ilçesindeki tatlı su gölünde kuraklığa bağlı suların çekilmesi, geçimini balıkçıkla sağlayan köylüleri tedirgin ediyor.