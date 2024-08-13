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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 12:19

Gökyüzünün muhteşem dansını Nemrut Krater Gölü'nde gözlemlediler

Uzay gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde Perseid meteor yağmurunu izlediler. Muhteşem görüntülere şahitlik eden gözlemciler vatandaşları Nemrut'a beklediklerini söylediler.