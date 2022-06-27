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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 17:17

Gökten buz kültesi düştü! Çoban 'bomba patladığını zannetti

Van'ın Başkale ilçesinde boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştü. Çoban Şükrü Abi, buz kütlesinin uçaktan düştüğünün tahmin edildiğini belirterek, 'Gece saatlerinde sürüyü otlatırken, o sırada telefonla konuşuyordum. Bomba patlar gibi bir ses duyunca gelip baktım. Olayın etkisiyle bomba patladığını zannettim. Sonra da jandarmaya haber verdim 'dedi.

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