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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:03

Göksun'da esnaf için konteyner iş yerleri kuruluyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi esnafı, konteyner dükkanlarda hizmet verecek.

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