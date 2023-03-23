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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 12:45

Göksun'a Kırgız çadırları ile 'Dayanışma Obası' kuruldu

Güngören Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliğinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine depremzedeler için geleneksel Kırgız çadırlarından oluşan 'Dayanışma Obası' kuruldu.

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