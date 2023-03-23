Göksun'a Kırgız çadırları ile 'Dayanışma Obası' kuruldu

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Yeni Mahalle'de belirlenen alana kurulan 88 Kırgız çadırında depremzedelerin rahat etmesi için bütün detaylar düşünüldü. Çadırların içerisine ısıtıcı, lavabo ve duş kabini de konuldu.

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Aileler, ramazan ayının ilk gününden itibaren çadırlara yerleşmeye başlayacak.

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Yağmur ve güneşten etkilenmeyen Kırgız çadırlarının içi kışın sıcak, yazın da serin oluyor. Çadırların üst kapakları açılabiliyor.

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Obada ayrıca sıcak yemek imkanı ve aileler için kültürel faaliyet alanı da oluşturuldu.

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Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Ali Furkan Sevinç, AA muhabirine, depremin ilk haftasından itibaren Göksun'u kardeş şehir ilan ettiklerini söyledi.

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Bölgede ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirten Sevinç, ilk etapta Ericek'te 24 konteyner kurduklarını ve alt yapılarını tamamladıklarını ifade etti.

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Karaömer Mahallesi ile Aslanbey Çiftliğine konteyner kurduklarını anlatan Sevinç, şunları kaydetti:

"Akabinde de Etnosspor ile buraya Kırgız çadırları kurmak için harekete geçtik. Yaklaşık bir aydır buranın altyapısı ve çadırların kurulumuyla ilgileniyoruz. 45 kişilik ekibimizle beraber çalıştık. Belediye Başkanımız 35 gün buradaydı, çalışmaları hep takip etti. Kırgız çadırlarıyla depremzedeler için güzel bir yaşam alanı oluşturduk."

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"Konforlu bir yaşam sunmak istedik"

Sevinç, yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından Kırgız çadırlarından oluşan "Dayanışma Obası"nın depremzedeleri ağırlamaya başlayacağını dile getirdi.

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Alanda 88 Kırgız çadırın yanında 2 de etkinlik çadırı kurduklarını anlatan Sevinç, "Obada yaklaşık 600 kişi olacak. Ayrıca etkinlik çadırlarında ramazan boyunca belediye olarak tiyatro faaliyetleri ve kukla gösterileri sunulacak. Burada çocukların hem etkinlik yapacakları hem de bu durumun psikolojisinden bir nebze çıkabilecekleri bir yaşantı sunmak istiyoruz. Depremzedelere bu çadırlarda o psikolojiyi bir nebze unutturmak için konforlu bir yaşam sunmak istedik. Tüm çabamız bu yönde oldu." diye konuştu.

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Sevinç, çadırlara ilk etapta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve onların aileleri ile daha sonra depremden etkilenen engelliler, hamileler ile küçük bebeği olanların yerleştirileceğini aktardı.

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Ramazan ayında alanda geniş çaplı bir etkinlik yapacaklarını vurgulayan Sevinç, "Güngören Belediyesi olarak buraya 150 konteyner daha getireceğiz. Bunları da belirlediğimiz kırsal köylere 24'lü gruplar halinde kurup oradaki yaşantıyı da sağlamak istiyoruz. İnşallah Göksun'da yaraları çok hızlı saracağız. Birlikte olursak her şeyi aşarız. Çok şükür zor gününde Göksun'un yanındayız. Bölge kışın sert bir iklime sahip ama kıl çadırların kışın sıcak yazın serin olma özelliği bulunuyor. Bu kıl çadırlar bizim kadim geleneğimizin bir ürünü. Bugün de bu çadırlarda depremzede kardeşlerimiz yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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