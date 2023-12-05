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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 12:29

Gökgöl Mağarası'nda yeni yangıç türü bulundu! Yeni keşiflerin kapılarını aralıyor

Zonguldak'ta galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören Gökgöl Mağarası, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu oluyor.

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