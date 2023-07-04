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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2023 Salı 13:44

Göçerlerin 'koyun kırkma' mesaisine başladı! Sinek Yaylası'ndan renkli kareler

Ağrı'daki Sinek Yaylası'ndaki göçerler, sıcaklardan etkilenmemeleri için koyunlarını kırkmaya başladı.

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