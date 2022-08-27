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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:20

Göçerler eve dönüş yolculuğuna başladı! Film sahnesi değil gerçek

Yaz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van'daki yaylalara gelen göçerler, günlerce süren dönüş yolculuğuna başladı.

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