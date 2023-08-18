Göç yolundaki leylekler için elektrikler kesildi

Direklerin üzerine konan leylekleri fark eden vatandaşlar, ihbarda bulunarak bölgenin elektriğinin kesilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İstasyon ve Kurtlar Mahallesi arasındaki hatların elektriğini kesti.

Olay yerine giden ekipler 3 kilometrelik hat üzerinde bulunan elektrik direkleri üzerinde ve yerde ölmüş leylekleri gördü.

Bu esnada akıma kapılan 7 leylek ölürken, 3 leylek de yaralandı.

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Elektrik direkleri üzerinde canlı olarak duran leylekleri ise uzaklaştıran görevliler, yaralı leylekleri araca alarak, tedavi için veteriner hekime sevk etti.





Tedavi edilen 3 leylek daha sonra doğaya bırakıldı.