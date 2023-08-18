Göç yolundaki leylekler için elektrikler kesildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, güneye doğru göç eden yüzlerce leylek elektrik direklerine kondu.
Direklerin üzerine konan leylekleri fark eden vatandaşlar, ihbarda bulunarak bölgenin elektriğinin kesilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İstasyon ve Kurtlar Mahallesi arasındaki hatların elektriğini kesti.
Bu esnada akıma kapılan 7 leylek ölürken, 3 leylek de yaralandı.
Olay yerine giden ekipler 3 kilometrelik hat üzerinde bulunan elektrik direkleri üzerinde ve yerde ölmüş leylekleri gördü.
Elektrik direkleri üzerinde canlı olarak duran leylekleri ise uzaklaştıran görevliler, yaralı leylekleri araca alarak, tedavi için veteriner hekime sevk etti.
Tedavi edilen 3 leylek daha sonra doğaya bırakıldı.