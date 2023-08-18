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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 13:36

Göç yolundaki leylekler için elektrikler kesildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde elektrik direklerine konan leylekler akıma kapıldı. Mahalleli, leylekler için bölgedeki elektriklerin kesilmesini istedi. Ekipler, iki mahallede elektrikleri kesti. Bu esnada 7 leylek akıma kapılıp öldü. Yaralı leylekler ise tedavilerinin ardından doğaya salındı.

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