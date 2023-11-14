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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 11:30

'Gladyatörler kenti'ndeki kazılarda rastlandı! 1900 yıllık

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında 1900 yıllık çocuk ayak izleri gün yüzüne çıkarıldı.

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