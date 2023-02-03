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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 16:08

Gizemi çözülemiyor! Kar yağınca bu görüntü ortaya çıktı

Sivas'ta kar yağınca ilginç bir manzara ortaya çıktı. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan birbirine oldukça yakın iki gölden biri donarken diğerinin donmaması şaşkınlığa neden olan görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ise ne olduğunu anlayamadık. Allah'ın bir lütfudur' şeklinde konuştu.

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