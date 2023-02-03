Gizemi çözülemiyor! Kar yağınca bu görüntü ortaya çıktı

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"Bakmaya görmeye her zaman değer bir yer"





Canova Köyü Muhtarı Yahya Şahin, gölleri görenlerin şaşırdığını belirterek, "Burada Ağgöl ve Karagöl var. Bakmaya görmeye her zaman değer bir yer. Bu sene kış az geçmesine rağmen Karagöl gölümüzde donma meydana geldi. Ağgöl gölümüz ise donmadı. Bir tanesi çukurda olduğundan dolayı ayaz çekmemiş, diğeri ise yüzeyde olduğu için rüzgarlarında esmesiyle donmamış olabilir. Yazın birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bende şaşırdım. Göllerin bir birine bağlantısı da yok sanırım. Göller yan yana biri donmuş biri donmamış buda cenabı Allah'ın bir lütfudur" dedi.