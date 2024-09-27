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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 15:02

Giresun'un ilk kadın ahisi mesleğini 40 yıldır sürdürüyor

Giresun'da 'Yılın Ahisi' seçilen Dilek Emine Domaçoğlu, 40 yıldır motorlu araç ön düzen ayarcılığı ve lastikçilik işini sürdürüyor.