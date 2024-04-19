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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 15:27

Giresun'da maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu! Taksi şoförünü dövüp bagaja kilitlemişler

Giresun'un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı bir şekilde kuyumcu soyuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin 4,5 kilo altın çaldıkları belirlenirken şüphelilerin soygun öncesi gasp ettikleri taksinin sürücüsünü dövüp, el ve ayaklarını bağlayarak aracın bagajına kilitledikleri ortaya çıktı.

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