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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 17:08

Giresun'da 'fındık hasadı' kemençe ve horon eşliğinde başladı

Fındığın anavatanı Giresun'da yaklaşan fındık hasat sezonu öncesi 'Fındık Hasat Şenliği' düzenlendi. Şenlikte, kemençe ve yöresel türküler eşliğinde bahçeye girildi. Bellerine sepet takan katılımcılar, bir süre fındık toplayarak fındık hasadını başlattı.

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