Giresun'da 500 yıllık cami! Duvarlardaki resimler kök boya ile yapılmış

''KANUNİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN FERMANLAR KORUMA ALTINDA''





Caminin yanı sıra köyde sergilenen tarihi belgeler de dikkat çeken Cami imamı Murat Çakır, sözlerine şu şekilde devam etti:





"Hacı Abdullah Halife, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Sancak Beyi olduğu yıllarda onun hocalığını yapmış ve daha sonra bu köye gelerek İslamiyet'i yaymış. O dönemde kendisine Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından gönderilen fermanlar da koruma altındadır. Ziyaretçiler bu tarihi belgelere de yoğun ilgi göstermektedir.''