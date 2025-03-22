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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 09:41 |

Giresun'da 500 yıllık cami! Duvarlardaki resimler kök boya ile yapılmış

Giresun'un Yağlıdere ilçesi Tuğlacık Köyü'nde bulunan ve 500 yıllık geçmişe sahip olan Hacı Abdullah Camii, içindeki kök boya ile yapılan tasvirleriyle ilk günkü özelliğini koruyor.

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