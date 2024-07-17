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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:47

Germir Bağları'nın 150 yıllık konağı! Bağ müzesine dönüştürülüyor

Oscar'lı ünlü yönetmen Elia Kazan'ın da memleketi olan Kayseri'nin Germir Mahallesi'ndeki 150 yıllık konak, Melikgazi Belediyesince yeniden ayağa kaldırılarak bağ müzesine dönüştürülüyor.