Genç fil bir anda aslan sürüsünün saldırısına uğradı! İnanılmaz kurtuluş

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Safari rehberi Innocent, milyonlarca kez izlenen YouTube videosunun altına "Böyle bir şeyi daha önce görmedim," diye yazdı

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Fil gözlerimizin önünde öldürüleceği için çok endişelendik. Ama tam bir savaşçıydı," diyor rehber.

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Videoda aslanların fili nasıl pençelediği ve sıçrayarak nasıl sırtına çıktıkları açıkça gözüküyor. Yavru fil de kendini savunmaya ve sayıca epey üstün olan saldırganlardan yakasını kurtarmaya çalışıyor.

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Mücadelenin sonunda genç fil, ya da turistlerin ve safari rehberlerinin verdiği isimle Herkül, zarar görmeden aslanların elinden kurtuluyor.

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İşte vahşi doğada eşine az rastlanan şaşırtıcı görüntüler

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