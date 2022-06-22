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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:18

Genç fil bir anda aslan sürüsünün saldırısına uğradı! İnanılmaz kurtuluş

Güney Luangwa Ulusal Parkı'nın ziyaretçileri, bir dişi aslan sürüsünün genç bir file saldırmasına tanık oldu ve bu saldırıyı filme aldı.

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