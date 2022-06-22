Genç fil bir anda aslan sürüsünün saldırısına uğradı! İnanılmaz kurtuluş

Safari rehberi Innocent, milyonlarca kez izlenen YouTube videosunun altına "Böyle bir şeyi daha önce görmedim," diye yazdı
Fil gözlerimizin önünde öldürüleceği için çok endişelendik. Ama tam bir savaşçıydı," diyor rehber.
Videoda aslanların fili nasıl pençelediği ve sıçrayarak nasıl sırtına çıktıkları açıkça gözüküyor. Yavru fil de kendini savunmaya ve sayıca epey üstün olan saldırganlardan yakasını kurtarmaya çalışıyor.
Mücadelenin sonunda genç fil, ya da turistlerin ve safari rehberlerinin verdiği isimle Herkül, zarar görmeden aslanların elinden kurtuluyor.