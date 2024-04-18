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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 17:07

Gelinkayası Şelalesi'nde korkutan görüntü! Kar yağışının yetersizliği sonucu kurudu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki Gelinkayası Şelalesi, kar yağışının yetersizliği sonucu kurudu.

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