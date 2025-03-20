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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:37 |

Gelenekselden moderne uzanan bir tutku! 'Atlı okçuluk'

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çakır, 12 yıldır tutkuyla bağlı olduğu atlı okçuluğu, hem spor hem de yaşam biçimi olarak sürdürüyor.

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