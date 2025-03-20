Gelenekselden moderne uzanan bir tutku! 'Atlı okçuluk'

Federasyon bünyesinde 6 yaşından 70 yaşına kadar sporcunun bulunduğunu ve kadın erkek ayrımı olmadan bu sporun yapılabildiğini dile getiren Çakır, "Zor olduğu kadar keyifli. Güzel bir söz var aslında bununla ilgili. Hani 'ata binen bey oldum zanneder' diye. Gerçekten öyle yani. Ayağınızı (yerden) kestiğiniz zaman dünyadan kopuyorsunuz. Başka bir aleme gidiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.