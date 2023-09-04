'Geleneksel İbradı Üzüm Festivali' son buldu

Antalya'nın İbradı ilçesinde bu yıl 56'ıncısı düzenlenen "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" tamamlandı.

Dün başlayan festivalin son gününde, Eynif Ovası'nda 10. Rahvan At Yarışları organize edildi. Yarışlarda değişik kategorilerde dereceye giren at sahiplerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de kendi atıyla yarışmaya katılarak dereceye girdi.

Konya'dan yarışmaya katılan ve "İthal A" kategorisinde birinci olan Yunus Emre Binici, ailelerinde rahvan at yarışlarına katılımın gelenekselleştiğini söyledi.

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Ayrıca festivalde geleneksel Türk okçuluk faaliyetleri, yemek ikramı ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.