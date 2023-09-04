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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 00:03

'Geleneksel İbradı Üzüm Festivali' son buldu

Antalya'nın İbradı ilçesinde bu yıl 56'ıncısı düzenlenen 'Geleneksel İbradı Üzüm Festivali' tamamlandı. Festivalin son gününde, Eynif Ovası'nda 10. Rahvan At Yarışları organize edildi.

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