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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 11:01

Geleceğin kadın kaptan pilotları göreve hazırlanıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümünde, teorik eğitimin yanı sıra planör ve uçaklarla uygulamalı eğitim alan kız öğrenciler, havacılık sektörüne katılacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

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