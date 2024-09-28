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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:09

Gediz Nehri'nde korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü, su ve balıklardan numune alındı. Nehrin Sinirli Mahallesi yakınlarındaki geçişinde ölü balıklar bulunduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.