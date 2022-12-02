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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 17:09

Geçmişi milattan önce 3 bin yıl öncesine dayanıyor! Hünerli ustaların elinde geleceğe taşınıyor

Mardin'de geçmişte 45'i aşkın atölyede hünerli ustaların ellerinde hayat bulan telkari sanatı, bugün 5 atölyede geleceğe taşınıyor.

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