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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 08:57

Gece yarısı kırmızı karınca operasyonu! Zararlı böcekleri yiyecek

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gece vakti doğaya kırmızı karınca salındı. Karıncalar orman zararlısı böcekleri yiyerek ekolojik dengenin bozulmamasını sağlayacak.

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