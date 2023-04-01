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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 09:41

Gazze'de İsrail sınırındaki tünellerde nöbet tutan İslami Cihad birliği

Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri birliği İsrail sınırı yakınlarındaki tünellerde olası bir İsrail saldırısına karşı nöbet tutuyor.

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