Gaziantep'teki Karasu Çayı'nda korkutan görüntü! inceleme başlatıldı

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nın son günlerde kirli akan ve kötü koku yayarak ölen balıkların yüzeye çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekipleri gitti.