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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba 12:37

Gaziantep'teki Karasu Çayı'nda korkutan görüntü! inceleme başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kötü koku ve balık ölümlerinin yaşandığı Karasu Çayı'nda inceleme başlatıldı.

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