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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 17:30

Gaziantep'te Kayacık Barajı'nda korkutan görüntü! Balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Kayacık Barajı'nda meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.

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