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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 15:26

Gaziantep'in Nurdağı'ndaki konteyner kentte yangın! Bir depremzede hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte yangın çıktı. Yangında 2 konteyner kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir depremzede hastaneye kaldırıldı.

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