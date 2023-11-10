Gaziantep'in Nurdağı'ndaki konteyner kentte yangın! Bir depremzede hastaneye kaldırıldı

Yangın, ilçedeki Yaşam-1 Konteyner Kenti'nde meydana geldi. İddiaya göre, konteynerin birinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 konteynere daha sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise konteynerlerde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner tamamen yanarken, 2 konteynerde ise hasar oluştu.