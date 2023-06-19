Gaziantep Üniversitesinde diyabet hastalarına özel ayakkabı üretildi

Üniversitedeki Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü'nde görevli akademisyenler normal ayakkabılara göre ön tarafı daha geniş, dikişsiz ve koruyuculuk sağlaması için elyaf içeren özel ayakkabı tasarlayıp üretme kararı aldı.

"Şeker hastalığı olan kişilerde birtakım problemlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden birisi de hastaların ayaklarında gelişen yaralar. Bu hastalarımızın özellikle sinir tahribatı olabiliyor. Buna bağlı olarak da yara ve his kaybı oluşabiliyor. Hastanemizde ve birçok hastanede ayak yaraları şikayetleriyle hastalar başvuruyor. Uzun süre hastanede yatmaları gerekiyor, bir kısmın da ampütasyon olmak zorunda kalıyor. Bu da birçok olumsuzluğa neden olabiliyor."

Akarsu, "Hastalara özel ayakkabı yapmak gerekir. Bu sorunlara çözüm bulmak için çalışma yaptık. Hastaların ayak bakımlarını hastanede yapabiliyoruz. Hastanede değerlendirme yaptıktan sonra meslek yüksekokulunda akademisyenlerle çalışarak hastalara ayakkabı tasarımı yapıyoruz. Kendilerine uygun ayakkabıları temin ediyoruz." diye konuştu.

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Prof. Dr. Ersin Akarsu'dan ayakkabının nasıl olması gerektiğini dinledikten sonra çalışmalara başladıklarını belirten Uçtu, şunları kaydetti:





"Biz de kendi bünyemizde, ayakkabıyla ilgili teknik bir teknik bilgilerle birleştirerek ayakkabının iç kalıbını oluşturduk diyabet hastaları için daha sonra bizim Moda Bölümü'ndeki hocalarımız model tasarımlarına çalıştılar ve o modeller üzerinde üretimlere başladık. Atölyemizde öğrencilerimiz çalışıyor ve bu ürünleri ortaya çıkardık. Bizim ürettiğimiz bu ayakkabı öncelikli olarak bu tür darbeleri önleyecek hasarları minimize edecek şekilde tasarımını ve üretimini yaptık. Hastalara uygun olan ayakkabıyı seçip veriyoruz. Şu ana kadar 200 çifte yakın ayakkabı ürettik. Onlar da zaten üniversitemizin mağazası var burada teşhir edilmekte hastalarımızı oraya yönlendiriyoruz. Kendine olan uygun ayakkabı hangisiyse onu seçip onu kullanıyor."