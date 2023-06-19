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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 12:31

Gaziantep Üniversitesinde diyabet hastalarına özel ayakkabı üretildi

Gaziantep Üniversitesi Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü akademisyenlerince diyabet hastalarının sık yaşadığı ayak rahatsızlıklarını engelleyen özel ayakkabı üretildi.

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